حتى لا تعرض نفسك للخطر.. نصائح لممارسة الرياضة أثناء الحر الشديد

ممارسة التمارين الرياضة خلال درجات الحرارة العالية، قد تسبب الإرهاق العام، وتمثل ضغطا على الجسم، خاصةً إذا كانت رياضة شديدة ومرهقة أو حتى رفع أوزان عالية، بسبب الرطوبة التي تصل للجسم وزيادة درجة حرارة الجسم وقت التمرين، لذا نقدم مجموعة نصائح مهمة لممارستها بشكل سليم خلال الطقس الحار.

أثناء ممارسة الرياضة خلال درجات الحرارة العالية، يجب الانتباه إلى العلامات التحذيرية المبكرة التي تظهر على الجسم خلال التمرين، سواء كان الشخص يعاني من أي أمراض أو سليم، أو حتى يسعى لضبط الوزن أو الصحة العامة، وفقًا لحديث هالة مرجان، مدربة لياقة بدنية.

كيف تؤثر الحرارة على جسمك خلال التمرين؟

تشمل العلامات التحذيرية الشهيرة التعرق الشديد وغير المبرر والدوران وخفقان في ضربات القلب، خلال التمرين سواء داخل صالة الجيم أو في الهواء الطلق، وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة خارج صالة الجيم، يمكن أن يتعرضوا إلى الإصابة بضربات الشمس أو الجفاف الشديد، لأنه في بعض الأحيان قد تفشل أنظمة الجسم في على أداء مهمة التبريد الطبيعية، حال تم تعرضها لدرجات حرارة ورطوبة عالية لمدة أطول من اللازم.

نصائح لممارسة الرياضة أثناء الحر.. اهتموا بالماء

نصحت مدربة الياقة البدنية، بضرورة الالتزام بشرب الماء بقدر كاف حال التعرق خلال ممارسة الرياضة، لأنه حال تعرق الشخص ولم يشرب كمية كافية من الماء، قد يصاب بالإنهاك الحراري، ويشعر بالصداع والغثيان والإعياء، والإصابة باضطراب في ضربات القلب، وقد تصل إلى الإغماء.

توقيت التمرين

ممارسة التمارين الرياضة خلال وقت الذروة، ليس صحيا، خاصةً خلال الطقس الحار، ويمكن تبديل الموعد للساعات الأولى من اليوم، لأنها أكثر برودة، أو بعد غروب الشمس، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع.

ارتداء ملابس رياضية مناسبة للطقس

اختيار ملابس تمرين فضفاضة وفاتحة اللون لتساعد على تبريد الجسم، وتجنب الملابس القطنية لأنها تحبس الحرارة، وحمل زجاجة مياه كبيرة ومناسبة للترطيب، ونظارة الشمس أثناء التمرين في الخارج، ووضع كريم وواق للشمس.

إبطاء سرعة وشدة التمرين

إبطاء سرعة وشدة التمرين، خلال الطقس الحار، لتفادي الإرهاق وارتفاع ضربات القلب.