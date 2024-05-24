أعشاب تساعد على تبريد جسمك في الصيف.. «احمي نفسك من الطقس الحار»

خلال موجات الحر والشمس الحارقة في فصل الصيف، يحاول البعض معرفة الأطعمة والمشروبات التي تساعده على تبريد جسمه، لمواجهة الطقس الحار الذي يسبب له مشكلات العصبية والقيء، وخلال السطور التالية، نستعرض مجموعة من البذور تساعدك على تبريد جسمك خلال فصل الصيف، وفقًا لما نشر في موقع «kwqc» البريطاني.

توجد بعض المشروبات التي من الممكن أنّ تساعد في تبريد الجسم في النظام الغذائي وتحمي من ضربة الشمس، لكنها ليست باردة كما يعتقد البعض.

عشبة الريحان

ويقول الدكتور شادي عبد العال خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إنّ عشبة الريحان يمكن تناولها لخفض درجة حرارة الجسم وتبريد المعدة، ويكون من السهل تناولها عن طريق إضافتها لبعض العصائر المخفوقة خاصةً في الصباح.

الحلبة

من الأعشاب الغنية بالكثير من الخصائص الطبية كما أنها جيدة للأكل خلال فصل الصيف، كما أنها لا تسمح بارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط، كما يمكنك شربها بعد نقعها في كوب من الماء طول الليل، ثم تصفيتها في الصباح وشربها.

الكمون

الكمون من الأعشاب التي لها خصائص غذائية مهمة، ويمكن تناولها بأكثر من طريقة للحفاظ على برودة الجسم، ويمكن وضعها في الخضار أو نقع الكمون في كوب من الماء وبعدها تصفيته وشربه.

النعناع

يتميز بالعديد من الفوائد الصحية في فصل الصيف، إذ يخفف الشعور بالغثيان ويعزز المناعة، وشرب كوب من ماء النعناع يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تقي من العدوى.