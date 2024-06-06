الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس اليوم.. الحرارة في الظل تصل لـ41

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ دقائق عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، إذ يتوقع الخبراء أن تكون ذروة الموجة الحارة اليوم الخميس وغدا الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، استمرار للموجة الحارة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى في الظل 41 درجة مئوية، كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس، المباشرة، ونصحت المواطنين بضرورة استخدام أغطية الرأس في حالة التعرض لها اضطرارا، فضلا عن ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، كما يجب أن يتم شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

متى تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى وانتهاء الموجة الحارة الحالية، إذ يتوقع الخبراء أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدء من السبت المقبل.

وقالت الدكتورة منار غام عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه من المتوقع أن نشهد المزيد من الموجات شديدة الحرارة خلال فصل الربيع وحتى بدء فصل الصيف بشكل رسمي، وذلك بسبب تسجيل أعلى درجات حرارة على مدار العام خلال فصل الربيع، وبالرغم من الشعور بارتفاع درجة الحرارة بشكل أكبر في فصل الصيف، إلا أن ذلك الإحساس يعود لارتفاع نسبة الرطوبة وليس درجات الحرارة.