كيف تتجنب آثار الموجة الحارة؟.. نصائح مهمة من «يونيسف»

تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، تأثرًا بالموجة الحارة التي تضرب المحافظات منذ عدة أيام، إذ أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس وغدًا الجمعة، يمثلان ذروة ارتفاع الحرارة، التي تتخطى حاجز 40 درجة مئوية على معظم الأنحاء خلال النهار.

وحذرت منظمة «يونيسف» التابعة للأمم المتحدة، من خطر الموجات الحارة على صحة الإنسان، وخاصة على الرضع والأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مقدمة عددًا من النصائح لتفادي خطر تلك الموجة.

نصائح لتفادي الموجة الحارة

وقدمت المنظمة عددا من النصائح المهمة لتفادي تلك الموجات الحارة، وهي:

الحفاظ على برودة المنزل

- إسدال الستائر في أثناء الوقت الأكثر حرارة في النهار، وفتح النوافذ في الليل لتبريد المنزل، وكذلك استخدم المراوح والمبردات إذا توفرت.

الابتعاد عن الحرارة

من المهم ألا تخرج من المنزلك في أثناء الوقت الأشد حرارة في اليوم، وحاول ترتيب أنشطتك لتقوم بها في وقت مبكر أو متأخر من النهار عندما تكون درجات الحرارة أقل، وإذا تطلب الأمر الخروج من المنزل، ضع على جلدك واقيا من الشمس، وحاول أن تبقى في الظل واستخدم قبعة، أو مظلة للحماية من أشعة الشمس.

الحفاظ على برودة الجسم

ويمكن الحفاظ على برودة الجسم في ظل تلك الموجة الحارة، من خلال شرب الماء في فترات منتظمة، وقبل أن تتعرض للعطش، وعدم المبالغة في ارتداء الملابس؛ مع ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وتُعتبر الملابس القطنية مثالية في الأيام الحارة للمساعدة في تقليص الطفح الجلدي الناجم عن الحر ولامتصاص العرق، ويُنصح كذلك باستخدام أغطية قطنية للسرير بدلاً من المواد التي لا تسمح بتسرب الهواء عبرها.

اصطحاب زجاجة مياه

ويمكن وضع قطعة قماش مبللة على الرقبة، في حال التعرض للحر الشديد خارج المنزل.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.