حجاج الجمعيات الأهلية في كفر الشيخ يغادرون لأداء المناسك

غادر 314 مواطنًا من حجاج الجمعيات الأهلية، كفر الشيخ، صباح اليوم، متجهين إلى مطار القاهرة، لاستقلال الطائرة متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ.

وأناب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لتوديع حجاج الجمعيات الأهلية بأرض مهبط جامعة كفر الشيخ، وسط فرحة وسعادة من الحاضرين قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة بالسعودية.

إنهاء إجراءات سفر حجاج كفر الشيخ

واطمئن السكرتير العام المساعد، على توفير التسهيلات كافة وإنهاء إجراءات سفر حجاج كفر الشيخ في سهولة ويسر، وأوصى الحجاج باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم لمناسك الحج.

اختيار 7 مشرفين

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ والمشرف على فوج حجاج المحافظة، أنّ حصة كفر الشيخ هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية بلغت 314، إضافة إلى 7 مشرفين تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج خلال الفترة الماضية، للتوعية بالمناسك والإرشادات اللازمة طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.