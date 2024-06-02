طريقة التسجيل في مبادرة علاج الأورام السرطانية.. اطمن على صحتك

كشفت وزارة الصحة عن طريقة التسجيل في مبادرة علاج الأورام السرطانية، التي تشمل الكشف عن أورام «الرئة، والقولون، وعنق الرحم، والبروستاتا».

وأوضحت أن يمكن الاشتراك في المبادرة عن طريق الذهاب إلى أقرب وحدة صحية، لملء بيانات الاستبيان أو الاتصال على الخط الساخن 15335.

مواعيد عمل المبادرة

وتعمل الوحدات الصحية التي تقدم خدمات علاج مبادرة الأورام السرطانية، يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا، ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية.

ويمكن معرفة أقرب وحدة صحية تقدم خدمات المبادرة من خلال زيارة موقع 100 مليون صحة، أو بالاتصال على الخط الساخن 15335.

أعراض الإصابة بسرطان القولون

وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان القولون في الآتي:

- ظهور دم فى البراز.

- إمساك شديد.

- نقص حاد في الحديد.