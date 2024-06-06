متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي؟.. إليك أفضل الأعمال المستحبة فيها

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي؟ وما أفضل الأعمال المستحبة فيها؟ لأنها أيام قليلة ويستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر ذي الحجة وعيد الأضحى بالإكثار من العبادات والطاعات، وخاصة في أيام التشريق، التي لها فضل وثواب كبير.

متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي

وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي، إنّها أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر، مضيفة أن أعمال أيام التشريق تبدأ بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر.

أيام التشريق

وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، في حديثها عن متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي، أن المبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.

أعمال مستحبة في أيام التشريق

وتابعت بأنّ المطلوب فعله أيام مِنى هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة، ويجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.

واستكمالا للحديث عن متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي، أشارت دار الإفتاء، إلى أنه مَنْ أتَمَّ الرمي في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].

وأمّا بالنسبة لغير الحاج، قالت الإفتاء إن ذبح الأضحية يستمر في هذه الأيام لمَن لم يذبح في يوم النحر، وينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.