أستاذ بجامعة الأزهر لـ«قناة الناس»: يجب التوسعة على الأهل والأقارب في أيام التشريق

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّه على المسلمين الحرص على الاحتفال بالأعياد في إطار المباح، وما استنه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أهمية تعليم الأبناء والنشأ كيفية الاحتفال بالعيد: «علموها لأبناءكم ونساءكم وأن تكون جزء من ثقافتنا وعاداتنا المتوارثة والحرص عليها طوال حياتنا، مثل الحرص على حضور صلاة العيد والذهاب مبكرا، والتبكير في الذهاب إلى صلاة العيد لإتمام الفرحة وحضور خطبة العيد».

نبوي: أيام التشريق «أيام أكل وشرب»

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أيام التشريق في عيد الأضحى قال عنها النبي «إنها أيام أكل وشرب»، موضحا أن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قصد بها «أهمية الاستمتاع بالمأكل والمشرب وبالطيبات والملذات: «كل واشرب ووسع على نفسك وعلى أولادك والأهل والأقارب من الأضحية».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «أما من ليس لديه استطاعه أو مقدرة على الذبح فعليه التوسعة في الإنفاق: بحبح على نفسك وأولادك.. وهي توسعه أمرنا بها الله – عز وجل- ورسوله الذي نهى صحابته عن الصيام في هذه الأيام.. بل عليهم الحرص على الاستمتاع بالطيبات في قوله اعلموا أنها أيام أكل وشرب».

أجر كبير للتوسعة على الأهل والأولاد في النفقات

وأضاف «نبوي»: «وسعوا على أولادكم وأهلكم وأحبابكم، والتوسعة عليها أجر كبير من الله.. استمتعوا بالملذات طالما من حلال، ومعنى يجب ألا يغيب عن أحد أن التوسعة من الطيبات والمسليات والحلويات أشياء أمرنا بها الشرع وليس فيها حرج بل تؤجر عليها».