حملات مفاجئة على المجازر في نبروة بالدقهلية استعداد لعيد الأضحى

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تكليف مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية برئاسة لجنة للمرور والتفتيش على مجزر نبروه، من أجل متابعة تنفيذ خطة المحافظة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة المجازر، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حملات على المجازر بالدقهلية

وأشار أن المرور على المجازر جاء إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري، والاهتمام به وحل كافة المشاكل التي تواجهه وتلبية كافة احتياجاته في القطاعات الخدمية المختلفة.

واوضح أن ذلك يأتي في اطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهد فى سبيل توفير الراحة والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأشار إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الاسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري الأسواق.

تفعيل تنسيق مستمر بين المجازر

واوضح مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية أنه تم تفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه استعدادا لاستقبال العيد.