محافظ القليوبية يتفقد المجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان.

وتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها وتبلغ مساحته الكلية 7350 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 20 رأسًا في الساعة، وقد تم تطويره ورفع كفاءته العام الماضي، وتابع مجزر كفر شكر، وتبلغ مساحته الكلية 2149 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 7 رؤوس في الساعة، وجرى إسناد أعمال التطوير ورفع الكفاءة إلى هيئة الأبنية التعليمية، فضلا عن تفقده مجزر قليوب الذي تبلغ مساحته الكلية 1840 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 50 رأسًا في الساعة وقد تم تطويره في عام 2020.

واستكمل «الهجان» جولته، بتفقد مجزر شبرا شهاب النصف آلي- آلي ويدوي بمدينة القناطر الخيرية والمُقام على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية لذبح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يوميا، و30 ألف رأس سنويًا، ويتكون من نفق تجميد بطاقة 5 أطنان في الدورة لنفقين، إضافة إلى 4 ثلاجات حفظ لحوم سعة 300 طن يومياً، كما يحتوي على ساحتي انتظار مواشي تسع لـ150 رأسًا، ويحتوي أيضاً على محطتي معالجة مياه لاستخدامهما في معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبح، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الخانكة

واختتم الجولة بتفقد مجزر الخانكة الذي تبلغ مساحته الكلية 21 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 30 رأسًا في الساعة، وجرى تطويره في عام 2020 ويضم صالتين للذبح، تبلغ مساحة كل واحدة 360 م2، فضلًا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة لإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وأُعلن التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وجاءت الجولة للتأكيد على جاهزية المجازر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأنّ مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية والإشراف على أعمال الذبح، وأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.

30 مجزرا بالقليوبية

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد بالمحافظة 30 مجزرًا ونقطة ذبيح منها 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، إذ جرى تطوير ورفع كفاءة 15 مجزرًا ونقطة ذبيح بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية والخطة الاستثمارية للمحافظة.