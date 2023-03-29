هل القيء يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب

هل القيء يبطل الصيام؟، سؤال شائع يتردد على ألسنة العديد من المسلمين، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتحديدا من المرضى الذين يحدث لهم قيء مفاجئ في أيام معينة، وفي نهار رمضان خلال الصوم، وخاصة مع اختلاف الآراء حول حكم بطلان الصيام مع بلع القيء، أو التقيؤ عن غير عمد خلال الصوم.

هل القيء يبطل الصيام؟

وورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: هل القيء يبطل الصيام؟

وردت دار الإفتاء على السؤال، من جانب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عام 2011، والتي حملت رقم 3567، متحدثًا عن حكم تلك المسألة للصائمين.

وقال «جمعة»: إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره.

حكم القيء خلال الصيام

وأضاف جمعة ردًا على سؤال هل القيء يبطل الصيام؟، موضحًا أنَّ مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه، فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه.

واستشهد مفتي الجمهورية السابق، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه الترمذي (3/ 98) واللفظ له، وابن ماجه (1/ 536)، وأحمد في مسنده (2/ 498).

ما حكم من غلبه القيء في رمضان

ولعل الأيام العشر أيام الأولى من شهر رمضان الكريم هي ما تحمل الأسئلة الشائعة، ورغم الإجابة عنها في كل عام، إلا أنَّه مع تغير الزمن وظهور تطورات جديدة من عام إلى آخر تتطور الأسئلة التي تحتاج لرد لها من أصحاب الفتوى.