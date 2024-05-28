كدمة على الجلد تكشف إصابة طفلة بمتلازمة خطيرة.. ما القصة؟

كدمة ظهرت في وجه طفلة بريطانية، ظن الطبيب أنها طفح جلدي أو إهمال من الوالدين أو إصابة قديمة، لتكتشف أسرتها بعد جولة على العيادات والمستشفيات في مختلف التخصصات، أنها مصابة بحالة نادرة تسمى متلازمة إهلرز، وهي السبب في ظهور هذه الكدمة على بشرتها، إذ حدث لها خلل شديد في الأوعية الدموية.

طفلة مُصابة بمتلازمة إهلرز

ليتل روبين باركر بريجز، طفلة بريطانية تبلغ من العمر عامين، تعاني من حالة نادرة تسمى متلازمة إهلرز، اعتقد الطبيب أنها نتيجة حادث أو اصطدام بشيء صلب، ثم اكتشف بعد ذلك أنها عرض لمرض أصيبت به دون علم أسرتها، وفق حديثها لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

عبرت والدة الطفلة عن انزعاجها الشديد بعد ملاحظة العلامة على وجه طفلتها، عندما كان عمرها 9 أشهر: «يومها شعرت بكابوس وذهبنا بها إلى المستشفى لفحصها فوجد الطبيب كدمات وتورم طفيف خلف أذنها، فاتهمني بالإهمال، على الرغم من اهتمامي المبالغ بها»، وبعد سلسلة من الفحوصات اكتشف الأطباء إصابتها بمتلازمة إهلرز.

أجرى الأطباء عديد من الفحوصات، واكتشفوا أن ما أصاب الطفلة يرجع إلى خلل في الأوعية الدموية، ليخرجوا من المستشفى بعد 4 أيام مع تعليمات مشددة بكيفية التعامل مع الطفلة والأعراض التي تظهر عليها، ثم تولوا مهمة نشر قصة ابنتهما مع المرض النادر وتوعية الأمهات بأعراضه التي تتشابه مع أمراض أخرى.

ما متلازمة إهلرز؟

متلازمة إهلرز عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الهرمونية تؤثر على أنسجة الجسم، وتسبب خللًا في إنتاج الكولاجين المسؤول عن الجلد والأوعية الدموية؛ مما يسبب ارتخاء في المفاصل وضعف في العظام وظهور كدمات على الجلد، بحسب موقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية، وأكد الدكتور أحمد عطية، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، أن الجلد يكون رقيقًا بسبب خلل الأوعية الدموية.

أعراض متلازمة إهلرز

وأوضح «عطية» لـ«الوطن»، أعراض متلازمة إهلرز، وهي:

فرط مرونة المفاصل.

الشعور بألم شديد في المفاصل.

تمدد الجلد.

عدم التئام الجلد بسرعة.

الإصابة بنوع من فرط الحركة.

ويتمثل العلاج في الانتباه إلى الاضطرابات الموروثة وعلاجها وعلاج أمراض الدم والجلد، حسب كل حالة تحت إشراف الطبيب.