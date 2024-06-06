«الكهرباء» تخصص أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعطال الكهرباء أو انقطاعها في غير المواعيد المحددة أو لمدة تزيد عن المدة المقررة رسميًا أو فيما يخص شكاوى الفواتير الاستعلام والاستفسار بشأن الخدمة.

التواصل مع المواطنين خلال الـ24 ساعة

وتتيح وزارة الكهرباء تزامنًا مع ارتفاع موجات الحر خلال فصل الصيف وقرب موعد امتحانات الثانوية العامة، خدمات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم خلال الـ24 ساعة، للوقوف على المشكلات الطارئة وحلها، تيسيرًا على المواطنين.

خط ساخن للإبلاغ عن الأعطال

وأتاحت الوزارة، خط ساخن على الرقم 121 متاحًا على مدار اليوم للإبلاغ عن الأعطال، أو سوء الخدمة، أو الشكاوى بشأن الفواتير الشهرية.

الأرقام المخصصة للبلاغات النوعية

ولتخفيف الضغط على الخط الساخن، أتاحت الوزارة بعض الأرقام المخصصة للبلاغات النوعية، وجاءت كالتالي:

- تخصيص الرقم 359، للرد على استفسارات خدمة حساب الفواتير.

- تخصيص الرقم 2835989، لاستقبال البلاغات الفنية.

- تخصيص الرقم 146197، للإبلاغ عن شكاوى القراءات.

- تخصيص الرقم 527935، لتلقي الاستفسارات العامة.

- تخصيص الرقم 7021، للاستعلام عن المتأخرات.

- تخصيص الرقم 91121، لتلقي شكاوى المواطنين عبر الرسائل القصيرة SMS.

تطبيقات إلكترونية للتفاعل مع المواطنين

كما أطلقت الوزارة، عددًا من التطبيقات على الهاتف المحمول، لتلقي الشكاوى وسداد الفواتير وقراءة العداد وهي كالتالي:

- تطبيق احسب فاتورتك.

- تطبيق شكاوى الفواتير.

- الموقع الرسمي للوزارة.

تخفيف الزحام

وذلك تسهيلًا على المواطنين والحد من الزحام وتجنبّا للاختلاط والتزاحم والتدافع أمام أفرع شركات الكهرباء خلال موجات الحر.