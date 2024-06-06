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ضبط 135 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:07 م | الخميس 06 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مالك مخزن له معلومات جنائية بإدارة قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز كمخزن بدون ترخيص للإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط (مالك ومدير المخزن- مقيمان بدائرة المركز) وعُثر بداخل المخزن على (135.750 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ودون فواتير تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المختصة).

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