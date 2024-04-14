ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات رقابية لضبط حركة البيع والشراء بمركز أولاد صقر.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وقامت إدارة تموين أولاد صقر بحملة تفتيشية، ما أسفر عن تحرير محاضر للمخالفين، منها المحضر رقم 3688 لسنة 2024 جنح مركز أولاد صقر لحيازة سماد مجهول المصدر، وتم التحفظ على 10 أطنان سماد محسن مجهول المصدر، والمحضر رقم 3689 لسنة 2024 جنح أولاد صقر لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 70 لاصقا، والمحضر 3695 لسنة 2024 جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 70 لاصقا.