ضبط أسمدة زراعية وعصائر مجهولة المصدر في المنوفية  

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، برئاسة المحاسب أسامة عزالدين وكيل المديرية، ضبط عدد من المخالفات في حملة مكبرة على مركز شبين الكوم، أسفرت عن تحرير 3 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 13 طن سماد زراعي وردة

أسفرت الحملة عن ضبط مسئول مخزن مخصبات زراعية في قرية ميت خلف دائرة مركز شرطة شبين الكوم، بحوزته 10 أطنان سماد زراعي بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 3441 لسنة 2024.

بالإضافة إلى ضبط مدير مسئول عن محل بيع أعلاف بشارع الموقف في شبين الكوم، وبحوزته 3 أطنان ردة بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 3243 لسنة 2024.

ضبط عبوات راني

كما أسفرت الحملة عن ضبط مسئول مخزن شركة للتوكيلات التجارية في قرية ميت خلف دائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزته 2400 عبوة «راني» بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 3443 لسنة 2024.