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ضبط 22 كيلو حشيش بقيمة 1,8 مليون جنيه في مطروح

كتب:

محمد بركات
12:12 م | الخميس 06 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبحوزته 210 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 22,5 كيلوجرام، تقدر القيمة المالية لها بـ1,8 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات