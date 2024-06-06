ضبط 22 كيلو حشيش بقيمة 1,8 مليون جنيه في مطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبحوزته 210 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 22,5 كيلوجرام، تقدر القيمة المالية لها بـ1,8 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.