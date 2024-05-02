ضبط تاجري مخدرات في الدقهلية بحوزتهما حشيش وهيروين بـ2.4 مليون جنيه 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية، أنّ عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، مارسا نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 21 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و23 كيلوجرام لمخدر الهيدرو، و2,225 كيلوجرام لمخدر الهيروين، وبندقية FN، وطبنجة، و3 خزائن وعدد من الطلقات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.4 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.