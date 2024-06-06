ضبط سيدة بتهمة الاحتيال والنصب على المواطنين في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة شركة بمحافظة القاهرة، تُمارس خلالها نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية «الذهب - الفضة» نظير عمولة من الأرباح، إضافة إلى إدارة صفحة على «فيسبوك» للترويج لنشاطها الإجرامي.

وضبطت المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.