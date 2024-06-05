سكرتير عام شمال سيناء: نسعى لتوفير فرص عمل وتوعية الشباب بالفرص الاستثمارية

أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالقضية السكانية في العريش، وما يرتبط بها من قضايا تنموية تؤثر على جودة حياة المواطن المصري.

اجتماع اللجنة التنسيقية العليا

وأشار السكرتير العام خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة، الذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء اللجنة، إلى تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها لتحقيق التنمية المستدامة.

إعداد الخطة التنفيذية للسكان

وأكد «الغندور»، إعداد الخطة التنفيذية للسكان 2024/2025، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وشدد «الغندور»، على تكاتف جميع الجهات المشاركة بحصر واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير المسجلين في السجلات الرسمية للدولة.

ووجه السكرتير العام جميع الجهات بإرسال خطط الأنشطة الشهرية إلى المجلس القومي للسكان قبل بداية الشهر بوقت كافٍ، لافتاً إلى أن الأنشطة تتنوع ما بين ندوات توعية دينية وثقافية وقوافل سكانية وطبية وغيرها من الأنشطة.

توفير فرص عمل حرة للشباب

وأعلن «الغندور»، أن خطة السكان بشمال سيناء تهدف إلى توفير فرص عمل حرة للشباب، وتوعية الشباب بالفرص الاستثمارية المُتاحة بالمحافظة، وسد منابع الأمية على مستوى المحافظة، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، ورفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

من جانبها أشارت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إلي قيام المجلس القومي للسكان بتحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 -2030 بمشاركة الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.