11 نصيحة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام.. «احذروا السهر»

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو بالمواد الأساسية، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم.

محاذير طلاب الثانوية العامة

وحذّر الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، طلاب الثانوية العامة 2024 من عدّة محظورات خاصة مع قرب الامتحانات، كما يلي.

- السهر لفترات طويلة والاستيقاظ متأخرا، ويجب إعادة تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ بنفس مواعيد الامتحانات.

- عدم التدريب على كتابة البيانات في أوراق إجابة الامتحانات، خاصة تظليل رقم النموذج أو تظليل رقم الجلوس، ويفضل أن يطبع الطالب ورق الإجابة من الإنترنت ويتدرب على كتابة بياناته من الآن.

- تضييع الوقت بالذهاب إلى أكثر من مدرس خاص لشرح نفس المادة غير المضافة للمجموع، ويكفي معلم واحد وشرح واحد حتى لا يتشتت الطالب.

- عدم حل النماذج الامتحانية سواء النماذج الاسترشادية أو امتحانات الأعوام السابقة ليتعرف على طبيعة الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.

- تكاسل الطالب عن التعرف على وفهم معاني بعض الكلمات في أسئلة بعض الامتحانات التي يتدرب عليها، وقد تتضمن بعض الأسئلة كلمات جديدة على الطالب قد يؤثر عدم فهمه لها على إجابته الصحيحة على الأسئلة، لذلك لا بد أن يعرف الطالب معناها بشكل صحيح لأنها قد تأتي في الامتحان.

- عدم التدريب على الحل الكتابي للاسئلة المقالية والاكتفاء بحلها شفاهية، فالحل الكتابي هو الوحيد الذي سيمكنه من ضبط مقدار الإجابات المطلوبة دون زيادة، وعليه حلها في مساحات إجابة مماثلة لما هو موجود في امتحان نهاية العام.

- الاطلاع على أكثر من مصدر مختلف لمذاكرة أو مراجعة المواد غير المضافة للمجموع، ويجب الاعتماد على مصدر واحد فقط جيد وموثوق به.

- عدم الاطلاع على كتيبات المفاهيم من الآن بحيث يعرف المفاهيم الموجودة بها ولا يبذل الجهد الكبير في حفظها.

- الاعتماد على مجلدات المفاهيم باعتبارها مصدرا بديلا للكتب والشرح، لأن مجلدات المفاهيم تتضمن المفاهيم منفصلة بينما تتضمن الكتب شرحا للعلاقات بين المفاهيم.

- التركيز على حل التدريبات عقب كل وحدة أو كل فصل بالكتاب وإهمال حل الامتحانات العامة.

- عدم الرجوع الى استذكار أجزاء الدروس التي لم يستطع حل الأسئلة المتصلة بها في الامتحانات أو النماذج.