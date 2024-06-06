«القومي لحقوق الإنسان» يكرّم الأعمال الدرامية الداعمة للحقوق السبت المقبل

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان «لجنة الحقوق الثقافية»، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان 2024، السبت المقبل في فندق ماريوت الزمالك، انطلاقا من دور المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع كافة، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم في تشكيل الوعي بما يؤثر على الثقافة سلبا أو إيجابا.

تقييم الأعمال الدرامية

وأوضح المجلس في بيان، أنّه جرى تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس، وجرى اختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي، وعضوية الأب بطرس دانيال، والناقد الفني أندرو محسن، والإعلامي عمرو خفاجة، والناقد الأدبي سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيري.

جائزة العين الذهبية

ويشهد الحفل تكريم أبطال فيلم «رَفعت عيني للسما» الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77 لما يمثله من دور في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.