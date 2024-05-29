«اقتصادية حقوق الإنسان» تعقد ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية

نفذت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، وعضوية الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، ومن الأمانة الفنية للمجلس شيرين المصرى مسؤول اللجنة و محمد فؤاد، زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة في رصد ومتابعة مدى تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية.

استهلت اللجنة زياراتها بعقد لقاء تنسيق مع اللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، تناول اللقاء التعرف على خطة دعم الحقوق الاقتصادية وأهم الإنجازات التي تحققت، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن، وتلى ذلك عقد ورشة عمل حول «آليات تعزيز حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي» بحضور الدكتورة سماح إمام عسكر، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية ومجموعة من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، المديرية المالية، إدارة الحسابات والمعاملات المالية)، وذلك بمقر المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية، تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:

القومي لحقوق الإنسان

• التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله.

• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري.

• الجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

• تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

• العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى في إطار سلسلة ورش العمل المتفق عليها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان فى تفعيل وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة المالية، حيث تم تنفيذ ورشتى عمل بمحافظتى الإسكندرية وجنوب سيناء، وجارٍ استكمال باقى محافظات الجمهورية، بهدف إرساء وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.