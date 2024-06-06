وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. إليك المميزات وطريقة التقديم

كشف موقع توظيف مصر حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى مجموعة موظفين للعمل لديها، في مجال الإدارة، لدى أفرعها في القاهرة وجميع المحافظات، بشرط أن يتوفر لدى المتقدم خبرة سابقة في إدارة الأفراد والفروع، إضافة إلى حصوله على مؤهلٍ عالٍ، مقابل الحصول على راتبٍ مجزٍ يصل إلى 12 ألف جنيه، وإليك التفاصيل.

متطلبات الوظيفة

يجب أن يتوفر فيمن يتقدم لهذه الوظيفة عددًا من المميزات وهي كالتالي:

توفر خبرة من 5 إلى 10 سنوات في الإدارة والإشراف.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن: من 35 إلى 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

مميزات الوظيفة

- الراتب الأساسي: يبدأ من 10 آلاف وحتى 12 ألف جنيه.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة»، وإدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل الدخول على الموقع، إن لم يكن لديك حساب مسجل بالفعل.