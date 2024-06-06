وظائف خالية بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات الدراسية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشاب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية في إحدى سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، للعمل في العديد من الوظائف المختلفة، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن الوظائف كل التفاصيل الخاصة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة في إحدى سلاسل الهايبر ماركت

- محضر طلبات، يجب أن يكون خريج.

- منسق ممرات ثلاجات وخضار وفاكهة وأجهزه منزلية وكهربائية.

- جزارين.

- أمين مخزن.

- عمال مخزن.

- أفراد أمن.

- أوفيس بوي.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في التجمع الأول والتجمع الخامس وشيراتون ومصر الجديدة.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية (عالٍ - متوسط - دون مؤهل).

- لا يشترط للتقديم في الوظائف الخبرة.

الحقوق والمميزات

- تمنح سلسلة الهايبر ماركت للعاملين رواتب مجزية.

- يتم توفير تأمين اجتماعي طبي.

- يتم توفير فرص ترقية للمتميزين.

- يتم منح العاملين بونص في الأعياد.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف المطلوبة والدخول منه لاستمراة الخاصة بالتقديم للوظائف لملأها بكل البيانات المطلوبة.