ميناء دمياط البحري يستقبل 61 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن وغادر 7 أخريات، ليصل إجمالي السفن في الميناء إلى 43 سفينة.

وأكدت هيئة الميناء، في بيان صادر عنها اليوم، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و247 طنًا تشمل «4100 طن يوريا، و1454 طن ملح معبأ، و1108 أطنان إسمنت معبأ، و1700 طن صويا، و6326 طن رمل، و14 ألفا و559 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61 ألفًا و708 أطنان تشمل «15 ألفًا و795 طن قمح، و6550 طن ذرة، و2892 طن حديد، و9235 طن فول صب، و1382 طن خشب زان، و4870 طن خردة، و1322 طن عدس، و7345 طن سكر، و5500 طن فول صويا، و6817 طن بضائع متنوعة».

حركة الصادر من الحاويات

وذكرت أنّ حركة الصادر من الحاويات بلغت نحو 594 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 440 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5534 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 38 ألفا و365 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197 ألفا و777 طنًا.