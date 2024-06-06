توفير 311 عجل أضاحي و155 طن لحوم لتوزيعها على المستحقين في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توفير نحو 311 رأس ماشية أضاحي، فضلًا عن 155 طنًا من اللحوم، لتوزيعها على الأسر المستحقة، من مديرية الأوقاف والجمعيات الأهلية، إذ أصدر توجيهاته حول ذبحها في المجازر الحكومية، وكذلك توزيعها ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح جبريل عبد الوهاب سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنّه جرى توفير نحو 106 رأس عجل بالإضافة إلى 55 رأس أخرى من مؤسسات أهلية وخيرية.

توفير عجول أضاحي ولحوم

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى توفير 50 رأس عجول و100 طن لحوم من إحدى الجمعيات الأهلية الأورمان، و45 طنا من مؤسسة للتنمية المجتمعية، و100 رأس عجول و10 أطنان لحوم من الجمعية الشرعية، لافتًا إلى أنه يجرى زيادة تلك الكميات على مدار الأيام المقبلة، وحتى حلول أيام أيام عيد الأضحى المبارك.

التنسيق بين جمعيات التحالف الوطني

وأضاف إنّه جرى التنسيق مع عدة جمعيات ومؤسسات أهلية، التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوفير لحوم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، ليتم توزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رؤوس العجول لذبحها داخل المجازر الحكومية، لتوزيعها في القرى والأماكن الأكثر احتياجًا في شتى أنحاء محافظة الفيوم.

إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم الذبح

يذكر أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قرارًا بإعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية، موجهًا بتوزيع تلك العجول على مختلف المجازر بالمحافظة والتي يبلغ عددها نحو 14 أضحية منعًا للزحام، ولضمان سرعة الانتهاء من أعمال الذبح وتجهيز اللحوم للتوزيع.