رفع مخلفات ذبح الأضاحي بالمجازر وتحرير محاضر إشغال طريق بالمنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة بالكورنيش والشوارع المتفرعة منه بطول 6 كيلومترات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وخاصة الكورنيش بوصفه المتنفس الرئيسى لأبناء المحافظة، وكونه الأيقونة الحضارية لعروس الصعيد.

حملات النظافة بالشوارع الرئيسية

من جانبه، أعلن اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، عن استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المدينة وخاصة منطقة كورنيش النيل، بالإضافة إلى حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنزلة حسين، وورفع مخلفات الذبح من مجازر قرى بنى محمد سلطان، وصفط الخمار والمطاهرة البحرية، مضيفا أنه تم تحرير 20 محضر إشغال بمدينة المنيا، شملت 15 محضرا بشوارع ابن خصيب والمحطة والكورنيش، إلى جانب 5 محاضر إشغال بحي غرب المدينة.

الالتزام بالذبح داخل المجازر

وجدد محافظ المنيا توجيهاته للوحدات المحلية بالمرور على جميع مجازر المحافظة، البالغ عددها 38 مجزرا حكوميا، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح، مناشدا المواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر والتي تقدم خدماتها بالمجان، وعدم ذبح الأضاحي في المنازل أو الشوارع أو الطرقات، تجنبا للمساءلة القانونية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وحماية البيئة من التلوث بمخلفات الذبح.