محافظ الفيوم يعفي المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز المحافظة، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنّه تقرر تخصيص نحو 14 مجزرًا في كل مراكز المحافظة أمام جموع المواطنين، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، لذبح الأضاحي بالمجان بدءًا من أول أيام العيد وحتى آخر أيامه.

وشدد محافظ الفيوم، على عدم السماح للمواطنين بذبح الأضاحي في نهر الطريق، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال المخالفين.

إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي

ولفت محافظ الفيوم، إلى إعفاء المواطنين، وكذلك الجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية طوال أيام العيد، مطالبًا مسؤولي الجمعيات الأهلية التي وفرت عجول لذبحها في المجازر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتنظيم عمليات الذبح، منعًا للتزاحم وبهدف الإسراع في تجهيز لحوم الأضاحي، بالتوزيع على المجازر المختلفة.

تكثيف الحملات المرورية على المجازر

قال الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، إنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى، وإعلان حالة الطوارئ في جميع مجازر المحافظة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، وكذلك إخطار كل الوحدات المحلية بضرورة توفير احتياجات المجازر من مستلزمات وأدوات النظافة.

التأكد من توافر الاشتراطات الصحية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، إلى التأكد من توافر كل الاشتراطات الصحية اللازمة داخل المجازر، من حيث توافر المياه النقية، والنظافة، والصرف الصحي، موضحًا إنّه تم توفير خط تليفون لتلقي الشكاوى طوال أيام العيد عبر الرقم 0842168625.

أماكن المجازر الحكومية المجانية بالفيوم

وذكر إنّ عدد المجازر الحكومية المجانية التي من المقرر أن يتم فتحها أمام المواطنين طوال أيام العيد، بلغ عددها نحو 14 مجزرًا، بينها 5 مجازر في سنورس، و4 في مركز الفيوم، و3 في أبشواي، ومجزر في إطسا، وآخر في طامية.

التنسيق بين الجهات لتوزيع اللحوم

وأمر محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مسؤولي التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجالس المدن، لتوزيع اللحوم التي تم توفيرها من الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمستحقين.

كما وجه مسئولي البيئة بالمرور الميداني على منافذ بيع اللحوم بنوعيها العامة والخاصة، مع تكثيف المرور على المنشآت السياحية بالتنسيق مع مسئولي السياحة، للتأكد من تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة، مشددًا على رفع المخلفات الصلبة بصورة مستمرة منعًا لتراكمها.