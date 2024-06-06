بعد أزمته مع «الموسيقيين».. حفل مسلم المقبل يواجه مصيرا مجهولا

يحيي مؤدي المهرجانات مصطفى زكريا، المعروف باسم مسلم، حفلا غنائيا جديدا يوم 14 يونيو المقبل، ضمن موسم حفلات عيد الأضحى، والذي يجمعه مع كل من عنبة وعمر كمال.

مصير مجهول يواجه حفل مسلم

ويواجه مطرب المهرجانات مسلم مصيرًا مجهولًا في حفلته المقبلة، بسبب أزمته مع نقابة المهن الموسيقية على خلفية إحياؤه لحفل غنائي داخل مدرسة في محافظة المحلة الأسبوع الماضي، دون تصاريح مسبقة من نقابة الموسيقيين، ما أدى لتقديم أولياء الأمور للشكاوى، لأن الحفل لا يليق بالحرم المدرسي.

استدعاء مسلم للتحقيق

واستدعت نقابة الموسيقيين، مسلم، للتحقيق معه من خلال لجنة الشئون القانونية بالنقابة، والتي تحدد لها موعد يوم الثلاثاء الماضي؛ إلا أن مسلم ضرب بقرار النقابة عرض الحائط ولم يحضر التحقيق، ما جعل محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، يصدر قرارًا بتحويله للتحقيق أمام مجلس نقابة المهن الموسيقية، يوم الثلاثاء المقبل.