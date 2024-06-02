التحقيق مع مطرب المهرحانات «مسلم» بسبب حفله في المحلة.. ما القصة؟

أثار مطرب المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ«مسلم»، جدلا كبيرًا في الساعات القليلة الماضية، بعد قيامه بإحياء حفل غنائي داخل إحدى مدارس محافظة المحلة، والتي قام خلالها الطلاب والطالبات بالرقص على أغانيه، والذي قابله أولياء الأمور بالرفض والاستياء من وزارة التربية والتعليم باعتبار المدارس مكانا مقدسا.

أزمة مطرب المهرجانات مسلم بعد حفلته في المحلة

وتواصلت «الوطن»، مع محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، والذي أوضح أنه تم استدعاء مطرب المهرجانات مسلم لمقر نقابة المهن الموسيقية، والتحقيق معه من أجل كشف ملابسات الواقعة، وخاصة أنه لم يحصل على تصريح من النقابة قبل الحفل، وبعدها يكشف عن الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قرار بالإيقاف له.

آخر أعمال المطرب مسلم

وكانت آخر أعمال مطرب المهرجانات مسلم، أغنية «شافوني غلط»، والتي طرحها الشهر الماضي، وهي من كلمات وألحان حسن جمال، ومن توزيع رامي المصري.