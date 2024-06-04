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مطرب المهرجانات مسلم يتغيب عن التحقيق معه في نقابة الموسيقيين

كتب:

أحمد شعراني
07:34 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
مسلم

مسلم

تغيّب مطرب المهرجانات مسلم عن التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية، اليوم، بعد قرار استدعائه له للتحقيق معه في النقابة، بعد واحدة من الحفلات التي أحياها مؤخرًا، في إحدى المدارس بمدينة المحلة الكُبرى دون تصريح.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، بيانًا، قالت فيه: «نظرًا لعدم حضور المصرح له بالعمل السيد مصطفى زكريا الشهير بـ(مسلم) إلى مقر نقابة المهن الموسيقية ومثوله للتحقيق أمام إدارة الشؤون القانونية للنقابة وعدم انتهاء التحقيقات حتى تاريخه بالرغم من إخطاره بميعاد التحقيق اليوم الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، وتم مد الميعاد حتى السادسة، بناء على طلبه لكنه لم يمتثل بالحضور في الميعاد».

وقرر دكتور محمد عبدالله، رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة العامة طلبه للحضور أمام النقابة لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل في الخامسة مساء.

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