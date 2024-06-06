أفضل الأعمال في يوم عرفة.. «خير الدعاء فيه» (فيديو)

يكثر المسلمون في يوم عرفة من العبادات والطاعات، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ما أفضل الأعمال يوم عرفة، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

أفضل الأعمال في يوم عرفة

واستشهدت دار الإفتاء في حديثها عن أفضل الأعمال يوم عرفة، بما جاء صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، إذ يعني الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله، مؤكّدة أنَّ صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء.

أعمال يوم عرفة

ومن أفضل الأعمال يوم عرفة بحسب دار الإفتاء هي الصلاة، ويستحب المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل، فضلا عن الإكثار من الدعاء منه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، فقد ورد عن النبي الكريم في حديثه الشريف: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، فضلا عن الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من شهادة التوحيد.

ومن بين أفضل أعمال يوم عرفة حفظ الجوارح عن المحرمات، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفضل ابن عباس يوم عرفة «يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له»، رواه أحمد بسند صحيح، وزاد البيهقي من «حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة».