الأزهر يوضح أعمال يوم عرفة للحاج.. احرص عليها (فيديو)

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أعمال يوم عرفة، حيث يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى استقبال ذلك اليوم المبارك، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم أعمال يوم عرفة، وهو ما يستعرضه الأزهر؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام دينهم.

أعمال يوم عرفة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أعمال يوم عرفة، إن الحاج ينطلق بعد طلوع الشمس إلى عرفة ملبيا ومكبرا رافعا صوته بذلك، وينزل الحجيج في نمرة إلى الزوال إن أمكن.

أعمال الحاج في يوم عرفة

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في حديثه عن أعمال يوم عرفة، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن بعد ذلك يسمع الحاج الخطبة، ويصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ثم يقف في عرفة في أي مكان إلا بطن عرنة، فإنه ليس من عرفة، وليس من السنة صعود الجبل.

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، استكمالا عن أعمال يوم عرفة، أن بعد ذلك يدعو الحاج بما يشاء حتى تغرب الشمس، وينفر بعد الغروب إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرا إلى العشاء، ثم ينام إلى الفجر.