‎سبب وفاة الممثلة التركية فاطمة قرنفل.. 26 عاما من المعاناة والألم

‎يعيش الوسط الفني التركي حالة من الحزن، بعد إعلان وفاة الممثلة التركية فاطمة قرنفل، في أحد المستشفيات، بعد معاناة طويلة مع سرطان الثدي، إذ فشلت محاولات الأطباء في علاجها، ليدعو لها جماهيرها ومحبيها، سواء في تركيا أو العالم العربي.

معلومات عن ‎الممثلة التركية فاطمة قرنفل

معلومات عن ‎الممثلة التركية فاطمة قرنفل بحسب تصريحات صحفية سابقة لها:

ولدت ‎الممثلة التركية فاطمة قرنفل في شهر فبراير عام 1952.

قضت طفولتها في إسكي إرشهير بإسطنبول.

درست لفترة طويلة مركز اللغة والثقافة.

اشتهرت في العالم العربي بشخصية «شهيرة» بمسلسل «العشق الممنوع».

قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تركت علامة مميزة، منها «حملان الحناء»، «جولبيري»، و«الهاربون».

يبلغ عدد أعمالها الفنية 78 عملًا فنيًا.

اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، في عمر 46 عامًا، لتعاني منه لسنوات طويلة، ثم أجرت جراحة استئصال للورم وتعافت منه، ليعود إليها مجددًا حتى توفيت.

رحلت عن عمر ناهز الـ72 عاماً.

دفنت ‎الممثلة التركية فاطمة قرنفل أمس الأربعاء، في مقبرة فيريك إرمي باسطنبول.

معاناة الفنانة فاطمة قرنفل مع مرض السرطان

عانت الفنانة فاطمة قرنفل في أيامها الأخيرة من السرطان، الذي اشتد عليها لتدخل في غيبوبة، وفشلت كل محاولات الأطباء في تخفيف من معاناتها، لترحل عن عالمنا.

حالة من الحزن الشديد في تركيا

يعيش الجمهور التركي حالة من الحزن الشديد، بعد إعلان أصلي إسلام أوغلو، مديرة أعمال الفنانة فاطمة قرنفل وفاتها، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» معلقة: «لقد فقدنا الممثلة العزيزة فاطمة قرنفل، ونعلن ببالغ الحزن وفاة واحدة من فنانات السينما والمسرح التركي المحترمات، التي شاركت في العديد من المشاريع الناجحة وحازت العديد من الجوائز».