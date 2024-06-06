«جولد بيليون» تكشف أسباب تحركات أسعار الذهب المحلية.. اعرف عيار 21 بكام

قال تقرير صادر عن مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن أسعار الذهب المحلية تشهد تحركات كثيرة منذ تداولات أمس بدعم من تحرك سعر أونصة الذهب العالمي، في ظل ارتباط السعر المحلي مع العالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير خاصة مع حيادية عوامل تسعير الذهب الأخرى مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي على الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3135 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3140 جنيها للجرام.

وجاء التحرك الحالي في سعر الذهب المحلي بعد الأداء الإيجابي في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث تزايد ارتباط السعر المحلي بسعر الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب التأثير من عوامل تسعير الذهب الأخرى.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ومن جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية حالة استقرار خلال تداولات اليوم ليسجل متوسط سعر الصرف عند 47.58 جينه، وجاء ضعف الطلب على المعدن الأصفر من قبل المستهلكين المحليين دفع التجار إلى زيادة عمليات تصدير الذهب بهدف تعويض ضعف الطلب المحلي، وقد ساعد على هذا استقرار سعر الصرف وانتهاء المضاربات السعرية على الذهب.