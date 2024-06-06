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بنوك عالمية تتجه لزيادة احتياطاتها من الذهب والدولار.. ما السبب؟

كتب:

مارينا رؤوف
02:28 م | الخميس 06 يونيو 2024
الدولار والذهب

الدولار والذهب

أعلن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، أن هناك العديد من البنوك المركزية العالمية بدأت تتجه لزيادة الاحتياطي الخاص بها من الدولار الأمريكي والذهب، مقابل التخلي عن بعض العملات الأخرى بسبب انخفاض العائدات والتوترات الجيوسياسية.

وقال التقرير الذي نشره المنتدى، إن هناك حوالي 18% من مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية العالمية يعتزمون تعزيز احتياطياتهم من الدولار الأمريكي خلال الـ12 إلى 24 شهرًا المقبلة، أكثر من أي عملة أخرى، لأنها تفضل العوائد المرتفعة وسط التوترات الجيوسياسية.

زياة احتياطات الذهب

ووفق التقرير أوضح عدد كبير من البنوك المركزية اتجاهها نحو خطط لمواصلة زيادة احتياطاتهم للذهب، وهو الاتجاه الذي ساعد بالفعل المعدن الثمين على الارتفاع إلى مستويات قياسية هذا العام.

وأشارت إلى هناك ما يقرب من 15% من مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية العالمية يتوقعون زيادة تعرضهم للذهب هذا العام، وفي حالة حدوث ذلك، فإن هذا يعني أن 600 مليار دولار إضافية من الاحتياطيات ستتكون من الذهب في السنوات المقبلة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.