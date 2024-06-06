سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 6-6-2024 في محالات الصاغة

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات اليومية اليوم الخميس 6-6-2024 نحو 3125 جنيها، وفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون».

وأصبحت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الفترة الحالية تعتمد بشكلٍ أساسي على السعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 3571 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 25 ألف جنيه دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2350 دولارًا.