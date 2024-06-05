إقبال البنوك المركزية يرفع الطلب العالمي على الذهب.. ما الأسباب؟

كشفت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقرير الذهب، عن أنّ أسعار الذهب عالميا تجد دعما كبيرا في ارتفاع أسعارها، مدعومة باستمرار الطلب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال أبريل إلى 33 طنا، مقارنة مع صافي مشتريات بقيمة 3 أطنان فقط خلال مارس الماضي.

8 بنوك مركزية ترفع احتياطي الذهب

ورفعت 8 بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشترٍ، حيث زاد الاحتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، وبلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرًا متتاليًا من الشراء إلى 38 طنا من الذهب، ما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.

كما أعلن البنك المركزي الصيني تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب، لافتا إلى أنّ احتياطاته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلا عن طنين في أبريل إلى 2264 طنًا، وهي أدنى زيادة شهرية منذ أن استأنف الإبلاغ في نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنًا قبل أبريل.