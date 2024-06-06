أسعار الذهب ترتفع مع تراجعات أسعار الدولار عالميا.. وتجذب المستثمرين

حققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات كبيرة، خلال تعاملات اليوم، وهو ما جاء نتيجة تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بفعل تزايد الرهانات على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قد تبدأ في سبتمبر المقبل، مع انتظار المستثمرين صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

ورغم استقرار سعر الدولار فإنّه يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبًا، كما استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أضعف مستوياتها في أكثر من شهرين.

وقال عدد من المحللين وفق موقع «إنفيستينج» وكان الراغبين في شراء الذهب يتجاهلون الدولار الأمريكي اليوم بعد ضعف التوظيف الصادرة عن ADP في الفترة التي سبقت بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) والتي مكّنت سعر الذهب من الارتفاع.

توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر

ولا تزال التوقعات الأساسية تبدو جيدة بالنسبة لأسعار الذهب وذلك مع اقتراب عمل تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية، خلال النصف الثاني من العام، حيث تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر المقبل ومرة ​​أخرى هذا العام.

ويعمل انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا على المستثمرين.

سعر الذهب والدولار الآن

وارتفعت أسعار الذهب للعقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.3% إلى 2383 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.4% إلى 2364 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.195 نقطة.