أسعار ماكينات القهوة 2024 في مصر.. اعرف أفضل الأنواع لصنع «فنجان مظبوط»

المصريون من أكثر شعوب العالم عشقًا للقهوة، فهي جزء لا يتجزأ من ثقافتهم وتقاليدهم اليومية التي تضفي على الصباح نكهة مميزة ودفءً خاصًا، ومع ازدياد حرص المصريين على جودة قهوتهم، ازداد بحثهم عن الطريقة المثالية لصنعها، ومن هنا تقدّم ماكينات القهوة الحديثة تجربة احترافية تُضفي على كوب القهوة نكهة استثنائية.

نكهة ورائحة مميزة للبن تجعل محبيه غير قادرين على مرور يوم دون تناوله، والبعض لا يستطيع أن يبدأ يومه دون تناول كوب القهوة الخاص بهم حتى يشعرون بالسعادة التي تضيفها القهوة على روحهم، فضلا عن الطاقة التي تمدهم بها ومساعدتهم على التركيز، ويتطور حب القهوة إلى بحثهم عن ماكينات لصنعها بطريقة احترافية في وقت قصير.

وتختلف أسعار ماكينات القهوة في السوق وفق عدة أشياء مختلفة، أبرزها قدرتها على صنع أنواع قهوة مميزة، كما أنّها هدية مناسبة لمحبي القهوة من الطلاب، يمكن شرائها لهم بعد نجاحهم وحصولهم على درجات عالية، وترصد السطور التالية أسعار ماكينات القهوة 2024 في مصر، وفق مواقع التسوق الإلكتروني، كما يلي.

أسعار ماكينات القهوة 2024

- ماكينة قهوة ميانتا، 300 وات، أسود - CM31416A: يتراوح متوسط سعرها بين 700 و800 جنيه، وتصل قدرتها الكهربائية إلى 300 وات.

- ماكينة قهوة تركي تورنيدو، 735 وات، بني وأسود - TCME-100S-PRO: يتراوح متوسط سعرها بين 4600 و5000 جنيه، وتصل قدرتها الكهربائية إلى 735 وات.

- ماكينة تحضير قهوة اسبريسو وكابتشينو ديلونجي، 800 وات، أسود - EC9: يتراوح متوسط سعر الماكينة بين 4300 و5000 جنيه، وتصل قدرتها الكهربائية إلى 800 وات.

- ماكينة قهوة اسبريسو ديلونجي ديديكا، فضي- EC685.M: يتراوح متوسط سعر ماكينة القهوة تلك بين 9500 و10 آلاف جنيه، وتصل قدرتها الكهربائية إلى 1300 وات.

- ماكينة قهوة اسبريسو ديلونجي ديديكا، بوعاء لرغوة الحليب ومدك البن، بيج - EC785.BG: يتراوح متوسط سعرها بين 12 ألفا و500 و13 ألف جنيه، وتصل قدرتها الكهربائية إلى 1300 وات.

- ماكينة قهوة اتوماتيكية تورنيدو، 15 بار، أسود وستانلس ستيل- TCM-14125: يتراوح سعرها بين 19 و20 ألف جنيه، وتصل قدرتها الكهربائية إلى 1500 وات.