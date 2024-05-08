تراجع أسعار القهوة عالميا إلى أدنى مستوى خلال 4 أسابيع.. اعرف السبب

انخفضت العقود الآجلة للقهوة العربية إلى 2 دولار للرطل، متراجعة عن ذروتها الأخيرة البالغة 2.50 دولار، والتي وصلت إليها في 18 أبريل لتصل إلى أدنى مستوى جديد لها خلال 4 أسابيع.

ويرتبط هذا الانخفاض بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع مخزونات القهوة التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال عام.

أسعار القهوة عالميا

علاوة على ذلك، أشارت المنظمة الدولية للبن «ICO» إلى زيادة بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الصادرات العالمية لشهر فبراير، بإجمالي 11.33 مليون كيس.

وفي الوقت نفسه، تظهر أحدث التقارير زيادة ملحوظة بنسبة 41٪ في صادرات البرازيل لشهر مارس، في حين شهدت الشحنات الفيتنامية ارتفاعًا بنسبة 3.9٪ في أبريل.

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار في أبريل 1977.

توقعات أسعار القهوة عالميا

وارتفعت القهوة بمقدار 9.71 دولار أمريكي أي بنسبة 5.16% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة بسعر 222.96 دولار أمريكي/رطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 242.50 دولار خلال 12 شهرًا.