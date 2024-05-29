ارتفاع أسعار القهوة عالميا لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة للبن العربي إلى ما يقرب من 2.2 دولار للرطل الواحد، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع، مدفوعة بالمخاوف من أن الجفاف المفرط في البرازيل وفيتنام، أكبر المنتجين في العالم، سيضر بمحاصيل البن ويحد من الإنتاج العالمي.

وذكرت جمعية «بون ما ثوت للقهوة» أنه من المتوقع أن يكون هطول الأمطار هذا الشهر في مقاطعة داك لاك بفيتنام، وهي منطقة رئيسية لزراعة البن، أقل بنسبة 50٪ عن العام الماضي.

أسعار القهوة عالميا

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت سومار للأرصاد الجوية، أن منطقة ميناس جيرايس البرازيلية، والتي تنتج حوالي 30٪ من محصول أرابيكا البرازيلي، لم تشهد أي هطول للأمطار للأسبوع الرابع على التوالي.

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 في أبريل 1977.

توقعات أسعار القهوة

ارتفعت القهوة بمقدار 41.22 دولار أمريكي/ رطل، أو 21.89% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق CFD، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة بسعر 207.31 دولار أمريكي/ رطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 225.80 دولار خلال 12 شهرًا.