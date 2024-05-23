طريقة عمل بسكويت القهوة والفول السوداني.. «مش هياخد ربع ساعة»

القهوة والفول السوداني من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، فالبعض يحرص على إدخالهما في وصفات مختلفة، لأنهما يعطيان مذاقا لذيذا، لا سيما للمخبوزات؛ ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل بسكويت القهوة والفول السوداني في المنزل مثل الجاهز.

طريقة عمل بسكويت القهوة والفول السوداني

خطوات بسيطة يمكن من خلالها طريقة عمل بسكويت القهوة والفول السوداني على خطى الشيف نرمين هنو في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

2 ملعقة صغيرة ماء دافئ

115 جرام زبدة طرية

140 جرام سكر

3 بيضات

350 جرام دقيق

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 كوب من الفول السوداني المحمص

خطوات التحضير

في البداية نقوم بإضافة الزبدة مع السكر وتخلط مع باقي المقادير في العجان.

يشكل الخليط على شكل مستطيل ويخبز بالفرن

يتم تقطيع البسكويت إلى شرائح ويحمر مرة آخرى بالفرن ويزين بالشوكولاتة البيضاء ويقدم.

طريقة عمل بسكويت القهوة

المقادير:

سمن.

سكر بودرة.

دقيق.

كاكاو.

بن مطحون

شربات

حبات بن للتزيين.

طريقة التحضير: