مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024.. اعرف عدد الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024، والذي يؤديها الطلاب يوم الاثنين المقبل، في أول يوم بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة أن أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024 موضوعية فقط «اختيار من متعدد»، ولا تتضمن أي أسئلة مقالية، موضحا أن عدد الأسئلة 25 سؤال ويكون درجة لكل سؤال، ويكون إجمالي درجات امتحان الدين 25 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحان التربية الدينية الثانوية العامة 2024 مادة رسوم ونجاح، ويتطلب حصول الطالب درجة النجاح وهي 12.5 درجة، مشيرا إلى أنّ الغياب يؤدي إلى رسوبه في المادة ودخول امتحانات الدور الثاني.

امتحان الدين للثانوية العامة

وأشارت إلى أن طلاب الثانوية العامة لن يتسلموا كتيبات مفاهيم لامتحان التربية الدينية، وأن مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية فقط، ويمكن للطلاب معرفة أهم المصطلحات والأسئلة بمادة التربية الدينية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التدريب على الامتحانات، من خلال النماذج الاختبارية التي أتاحتها وزارة التعليم عبر هذا الرابط.