الانتهاء من تجهيز 40 لجنة لامتحانات الثانوية العامة في الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإلغاء الأسواق كافة في الطرق والشوارع المؤدية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك لتوفير السيولة المرورية، وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات في المواعيد المقررة، مشددًا على التأكد من تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ووجه المحافظ، مديري الإدارات التعليمية، بموافاة رؤساء المدن بكشوف كاملة بأعداد الطلاب ومدارسهم، ومقار اللجان التي سيؤدون امتحاناتهم بها للتنسيق مع مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي لزيادة أعداد سيارات الأجرة وتكثيفها على الخطوط المؤدية للجان.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده محافظ الفيوم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

18 ألفًا و274 طالبًا يؤدوا الامتحانات

واستعرضت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خطة مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، موضحةً أنّه جرى تجهيز نحو 40 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، مشيرةً إلى أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 18 ألفًا و274 طالبا وطالبة، إضافة إلى 13 طالبا للنور للمكفوفين، كما جرى تجهيز 18 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 10 استراحات للرجال و8 للسيدات.

مراجعة شاملة لأعمال النظافة العامة للجان

ومن جهته، أكد محافظ الفيوم، على مديري المديريات والإدارات المعنية ورؤساء المراكز والمدن، بضرورة التنسيق التام وتضافر الجهود كافة، من خلال خطة عمل محددة للخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة حرصًا على مصلحة الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التربية والتعليم، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجستية الضرورية، مؤكدًا على مسؤولي مديرية الصحة، والتأمين الصحي، والإسعاف، بضرورة التنسيق المشترك نحو توفير نقاط طبية مجمعة في محيط اللجان واستراحات المراقبين، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

وأكد «الأنصاري» ضرورة التنسيق التام بين مديريتي الأمن والتربية والتعليم، لتأمين مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، وتأمين مقار لجان الامتحانات ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب منها، وتوفير سبل الراحة والهدوء كافة للطلاب في أثناء فترة الامتحان.