8 تعليمات حاسمة لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف موعد دخول اللجان

اجتمع ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة للإدارات التعليمية الـ35، لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2024 دون أي عوائق.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد مدير عام التعليم العام والتجريبيات، على اليقظة التامة واستخدام الحيطة والحذر في امتحانات الثانوية العامة 2024، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول، موجها التعليمات لرئيس اللجنة خلال اجتماعه مع مدير عام الإدارة وهي:

- رئيس اللجنة ومعاونيه مسئولين مسئولية كاملة على توفير جو من الهدوء داخل اللجان للطلاب، وعدم إثارة أي مشكلات.

- دخول الطلاب اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف لعدم التكدس أمام اللجان.

- عدم توقيع الملاحظين على كراسة الأسئلة أو البابل شيت أو المقالي، إلا بعد كتابة الطالب جميع بياناته.

- عدم دخول التليفون المحمول سواء مع الطالب أو الملاحظ، وإذا ثبت عكس ذلك يجرى تحرير محضر إثبات حالة وتحرير التليفون.

- توزيع كراسات الإجابة والبابل والمقالي العربي إلى طالب المدارس العربي، وتوزيع كراسات الإجابة والبابل والمقالي اللغات إلى طالب مدارس اللغات حتى لا يحدث عجز.

- التواصل الفوري مع غرفة العمليات بالمديرية للإبلاغ عن أي حدث.

- التأكد من وجود الزائرة الصحية في كل لجنة.

- توزيع كتيب المفاهيم في أول يوم امتحانات واستلامه في آخر يوم.