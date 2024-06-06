«شؤون عربية النواب»: مصر تخوض ماراثون مليء بالعقبات لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تخوض ماراثون مليء بالعقبات، من أجل إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض الاتفاق الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التلاعب، من أجل تعطيل التوصل إلي اتفاق في هذا الشأن.

وقف إطلاق النار بغزة

وقال محسب، إن طاولة المفاوضات ستشهد خلال الأيام المقبلة مناقشة آليات تنفيذ مقترح بايدن، في ظل وجود أولوية مصرية للإعلان عن وقف إطلاق النار بغزة، وفتح معبر رفح الفلسطيني، لدخول المساعدات بشكل آمن، وبما يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر لم تدخر جهدا منذ السابع من أكتوبر الماضي، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة، والتصدي لسيناريو تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن قيام مصر بملحمة إنسانية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف المعاناة التي يعيشونها، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وسياسة التجويع التي تقوم بها دولة الاحتلال.

حرص مصر على إحلال السلام

وشدد محسب، على أن مصر حريصة على إحلال السلام بالمنطقة، لذلك فموقفها يتسم بقدر كبير من الحكمة، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الرؤية المصرية بشأن التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، ما يساهم في إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ما يحقق طموحات وتطلعات شعوب المنطقة.