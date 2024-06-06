ترامب يتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة.. ماذا حدث؟

حذّر دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، والمرشح الأبرز للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من نشوب حربٍ عالميةٍ ثالثةٍ، إثر التطورات التي تشهده الأزمة الروسية الأوكرانية، على خلفية تصريحات القادة الأوكرانيين بشأن ضرب عمق الأراضي الروسية.

ترامب: نقترب أكثر فأكثر من حرب عالمية ثالثة

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «نحن نقترب أكثر فأكثر من حدوث حرب عالمية ثالثة. سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة»، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ في الحديث عن الأسلحة النووية، نظراً لتصريحات أوكرانيا بشأن ضرب الأراضي الروسية، وأن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ليس على دراية بما يجب أن يفعله في هذا الصدد.

وأوضح ترامب: «ومع ذلك، سأتدخل لحل الوضع في أوكرانيا وسأعمل على ذلك بسرعة.. لن يحدث حرب عالمية ثالثة أبدًا».

بوتين: «دول الناتو» يجب أن تدرك تمامًا معنى تلك الأفعال

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 31 مايو الماضي، قال إن الرئيس بايدن وافق على توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية بناءً على طلب من الحكومة الأوكرانية.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 28 مايو الماضي، بأن اختيار أهداف ومهام الطائرات المستخدمة في الضربات الحديثة يتم بشكل آلي أو عن بُعد وبدون مشاركة عسكرية أوكرانية، وأكد أن ذلك يتم على يد الأشخاص الذين يزوّدون أوكرانيا بتلك الأسلحة، وأشار إلى أن دول حلف الناتو يجب أن تدرك تمامًا معنى تلك الأفعال.