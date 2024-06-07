3 حيل لمنع فوران اللبن.. تخلصي من المشكلة وحافظي على الطعم والرائحة

فوران اللبن من الأمور المزعجة، التي يعاني منها الكثيرون، ويرغبون في حل سريع للتخلص منها، لهذا قدم موقع «سي بي سفرة» مجموعة من الحيل التي تساعدك في تجاوزها سريعًا، عبر استخدام بعض الأدوات البسيطة والتي يمكن التطرق إليها في التقرير التالي.

3 حيل للتخلص من فوران الحليب بسهولة

توجد بعض الحيل المنزلية، التي تساعدك في التخلص من تلك المشكلة الأزلية، وذلك عبر 3 حلول أساسية لا غنى عنها، والتي قد يجهلها الكثيرون ويمكن تناول كل واحدة على حدة فيما يلي:

الشياطة

يمكنك الاعتماد على الشياطة لحل مشكلة فوران اللبن نهائيًا، وذلك عبر وضع شياطة الرز أسفله، لتكون الشياطة فاصلًا بين اللبانة والنار، الأمر الذي يقلل من درجة الحرارة، ويساعد على تقليل فرص فوران اللبن إلى حد كبير.

معلقة خشبية

في حالة عدم وجود شياطة، يمكنك الاعتماد في هذه الحالة على الملاعق الخشبية، التي لا يقتصر دورها على التقليب فحسب، وذلك عبر وضع المعلقة الخشبية على سطح إناء اللبن بطريقة مائلة وعدم تغطية الوعاء، والتي تساهم في منع فوران اللبن لكونها تعمل حاجزًا يمنع ارتفاع اللبن وسقوطه إلى الخارج، ويمكن أيضًا تجربة وضع المعلقة في قعر الإناء باعتبارها إحدى الحيل المستخدمة لمنع الفوران، وتركها في اللبانة أثناء غليان اللبن فتمنع فورانه.

قطعة تمنع الفوران

في حالة عدم نجاح أي من الحيل السابقة، يمكنك في هذه الحالة شراء قطعة من محل الأدوات المنزلية، عبارة عن قطعة زجاجية يتم وضعها في اللبن، ويجب غسلها وتعقيمها جيدًا ومن ثم وضعها في اللبن في أثناء غليانه، ومهما كانت درجة الغليان تساعد هذه القطعة على منع فوران اللبن نهائيًا، ويتم وضع اللبن دائما على أصغر عين في البوتاجاز، للعمل على تجنب فورانه والتخلص من تلك المشكلة الأزلية في ثواني معدودة.

في حالة شياط اللبن يمكنك تجربة بعض الحلول للتخلص من طعم ورائحة اللبن، ومنها تغيير الإناء، ما يساهم الحفاظ على رائحته المعتادة وطعمه قدر الإمكان.